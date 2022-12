Disputa judicial sobre privatização da Corsan será intensificada

Apesar do leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) ter ocorrido nessa terça-feira (20), ainda há muitas movimentações, principalmente no campo jurídico, que vão se estender até a data prevista para a assinatura do contrato de alienação da empresa: 20 de março de 2023. Por enquanto, há decisões judiciais que impediriam a assinatura do acordo entre governo do Estado e Consórcio Aegea (que venceu a disputa pela estatal). Além disso, entidades como o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS) prometem acirrar ainda mais essa briga na Justiça.

O presidente do Sindiágua/RS, Arilson Wünsch, recorda que há quatro ações sobre o tema nos Tribunais de Justiça e de Contas do Estado (TJRS e TCE-RS) e no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região. Entre os questionamentos feitos nesses processos estão o preço mínimo estipulado pela Corsan (o lance inicial foi fixado em R$ 4,1 bilhões e a Aegea ganhou o certame como única participante e com ágio de apenas 1,15%) e o futuro dos trabalhadores ativos e aposentados da empresa. O dirigente adianta que serão colhidos diversos dados para alimentar essas ações que buscam impedir a confirmação da privatização da companhia de saneamento.

“Vai ser uma disputa de informações para anular o leilão, tanto no Tribunal de Contas como na Justiça”, adianta Wünsch. Essa mobilização deve ficar mais forte quando terminar o recesso do Judiciário, em janeiro. Ele enfatiza que a Corsan ainda não está vendida e somente houve o certame e um comprador. Conforme o edital do leilão, antes da assinatura do acordo, estão previstas outras etapas. A publicação do resultado definitivo do certame está marcada para 19 de janeiro do próximo ano, a homologação no dia 30 de janeiro e em 3 de fevereiro é esperada a submissão de documentos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Se todos esses trâmites transcorrerem sem percalços, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) informa que a Aegea assumirá efetivamente a Corsan em 21 de março de 2023.

No entanto, o Sindiágua/RS pretende frustrar essas expectativas. Wünsch reforça que um dos principais focos do sindicato será provar que a Corsan foi leiloada por um preço muito menor do que deveria e para isso será contratada uma consultoria para fazer a avaliação da empresa. Medida semelhante já havia sido tomada pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) que contratou a Ardenas Partners, que apontou o valor econômico das ações da Corsan na ordem de R$ 6,03 bilhões.

O sócio do escritório Neubarth Trindade Advogados, Manoel Gustavo Neubarth Trindade, que representa o Senge-RS e Soelen Dipp dos Santos (pessoa física a quem está vinculada a ação popular ingressa no Tribunal de Justiça do Estado e que veda temporariamente a assinatura de contrato de alienação da Corsan), afirma que, confirmada a diferença de valores de venda e estimativa, isso seria um enorme prejuízo para o erário. O advogado ressalta que quanto mais agentes contestarem a desestatização da companhia é melhor para a causa.

“Isso evidencia que não é um interesse individual, escuso ou ilegítimo, pelo contrário, são vários grupos sociais que estão identificando questões muito delicadas nessa pretensa privatização que não foram devidamente esclarecidas”, aponta. Trindade também critica a rapidez com que o procedimento de alienação da Corsan foi conduzido. “Há por parte do Estado claramente uma tentativa de passar a ideia de fato consumado, foi feito o leilão e agora são só detalhes e não é isso”, frisa o advogado.