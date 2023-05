Canoas firma PPP de iluminação pública através de leilão que teve deságio de 63,10%

leilão da Parceria Público –Privada (PPP) para gerir a iluminação pública do município de Canoas . A disputa ocorreu nesta terça-feira (16), na B3, em São Paulo, e venceu o certame quem apresentou o menor preço para a realização do serviço. O grupo ofertou uma proposta de contraprestação mensal de R$ 486.718,00, o que representou um deságio de 63,10% em relação ao valor de referência da concorrência que era de R$ 1.319.029,33. O Consórcio IP Canoas foi o vencedor do. A disputa ocorreu nesta terça-feira (16), na B3, em São Paulo, e venceu o certame quem apresentou o menor preço para a realização do serviço. O grupo ofertou uma proposta de, o que representou umem relação ao valor de referência da concorrência que era de R$ 1.319.029,33.

Inicialmente, quatro consórcios estavam inscritos para participar da disputa, mas o grupo Canoas Luz, devido à falta de um documento, não teve sua proposta lida e considerada. Os outros consórcios concorrentes, Luz de Canoas e Ilumina Canoas, apresentaram ofertas de deságios, respectivamente, de 59,51% e de 44,35%. O prefeito canoense, Jairo Jorge, afirma que o percentual final obtido foi acima das expectativas. Ele considerou o evento dessa terça-feira como histórico para o município.

O dirigente frisa que é um defensor do emprego das PPPs em vários segmentos como, por exemplo, na saúde, educação e segurança. “Eu tenho certeza que a parceria público-privada na área da iluminação vai tornar a nossa cidade mais acolhedora e segura, porque teremos serviços mais eficientes”, prevê Jorge.

Conforme a prefeitura, na prática, com a parceria todos os mais de 30 mil pontos de iluminação, de todas as regiões do município, incluindo vias, praças e parques, terão o sistema de iluminação qualificado, além da substituição das lâmpadas convencionais por LED, o que proporciona maior luminosidade e menos gasto energético.

Uma das novidades da PPP será a criação de um Centro de Controle e Operação, que garantirá maior agilidade e qualidade na resolução dos problemas de iluminação, como a troca de lâmpadas, pois todos os pontos de iluminação terão telegestão. Ou seja, o sistema permitirá mais rapidez quanto a eventuais reparos, sem a necessidade que o cidadão encaminhe previamente uma queixa quanto a avarias na iluminação.

Jorge estima que as melhorias previstas significarão uma economia de 54% no consumo de energia. O acordo prevê também a implantação de projetos de iluminação cênica em 14 locais definidos pela prefeitura, como monumentos e edificações históricas, além de iluminação especial em praças e parques. Alguns pontos a serem contemplados são a Praça do Avião e a Casa de Artes Villa Mimosa. O prefeito canoense recorda ainda que o grupo vencedor da PPP já tem experiência na prestação de serviço similar em Porto Alegre, o que aumenta a confiança que as metas serão cumpridas.

Em breve, outra cidade gaúcha deve seguir o exemplo de Canoas e Porto Alegre. Nesta quarta-feira (17), será realizado também na sede da B3 o leilão do projeto de PPP para a iluminação pública de Caxias do Sul. O projeto, assim como aconteceu nos outros dois municípios, foi estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).