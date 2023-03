Caxias do Sul lança edital de PPP da iluminação pública

A prefeitura de Caxias do Sul publicou edital para concessão da iluminação pública da cidade , modelada com apoio técnico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O parque modernizado beneficiará os mais de 500 mil habitantes do segundo maior município do Rio Grande do Sul com maior eficiência energética. Os investimentos no projeto estão estimados em R$ 124 milhões ao longo do período de contrato. O leilão será realizado no dia 17 de maio na sede da B3, em São Paulo.

A concessão tem como objetivo delegar à iniciativa privada os serviços de modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública do município pelos próximos 24 anos. Em até 21 meses após a assinatura do contrato, a futura concessionária deverá modernizar 100% do parque de iluminação da cidade —aproximadamente 49 mil pontos de luz — com a tecnologia LED. Como resultado da modernização, há uma estimativa de redução de 54% no consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública do município.

Outra iniciativa a ser implementada pela nova concessionária será a valorização do patrimônio histórico e cultural do município, por meio da implantação de iluminação de destaque em 12 locais de interesse definidos pela prefeitura, a exemplo de monumentos e prédios históricos. Na lista estão a antiga Estação Ferroviária, o Museu Municipal e o Monumento Nacional ao Imigrante, entre outros. O contrato vai viabilizar também a revitalização de mais de 400 áreas de convívio e lazer, por meio de projetos de iluminação especial em praças, parques, campos e quadras da cidade.

Nessa concessão, o parceiro privado deverá implantar ainda um centro de controle operacional e um sistema de telegestão das principais vias do município, que englobam aproximadamente 30% do total de pontos de iluminação. Isso tornará possível, em um primeiro momento, o controle e monitoramento em tempo real dessas luminárias e, futuramente, o oferecimento aos cidadãos e ao município de serviços relacionados ao conceito de "cidades inteligentes".

Com a concessão do serviço, são esperados impactos positivos diretos na percepção de segurança e qualidade de vida da população, potencialização do turismo e maior dinamismo da atividade econômica local, além da redução das emissões de gás carbônico em aproximadamente 1.120 toneladas ao ano. O futuro concessionário será remunerado mensalmente pelo município e o valor dependerá do cumprimento de indicadores de desempenho do serviço prestado.