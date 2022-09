A prefeitura de Caxias do Sul iniciou, nesta segunda-feira (12), consulta pública para o projeto de parceria público-privada (PPP) da iluminação da cidade. Até 13 de outubro, a população poderá conhecer e discutir aspectos do plano de modernização da rede municipal. A consulta está disponível no site da Prefeitura de Caxias do Sul.

O BNDES é o responsável pela modelagem do projeto, com o apoio do consórcio de consultores formado pelas empresas Houer Consultoria e Concessões e Viana Castro Advogados. O projeto contempla investimentos estimados em mais de R$ 124 milhões ao longo de 24 anos. A expectativa do município é de diminuir os gastos com iluminação de de R$ 16 milhões para R$ 7,5 milhões.

Os recursos serão aplicados na modernização integral do parque de IP com a implantação de tecnologias avançadas — como lâmpadas LED — na totalidade dos pontos de luz do município. Outro aspecto de destaque será a iluminação de destaque de 12 pontos de valor históricos e cultural. Além disso, está prevista a implementação de iluminação especial em 477 locais como praças, parques, campos e quadras.

A realização da consulta pública permitirá à prefeitura colher sugestões da população e de empresas com interesse em participar da licitação. Após o encerramento da participação popular, as sugestões serão avaliadas e o projeto será remetido para a análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).