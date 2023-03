Sapiranga assina contrato para modelar PPP da iluminação pública

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a prefeitura de Sapiranga celebraram, na sexta-feira (31), o contrato que dá a largada aos estudos para estruturação da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública da cidade. O objetivo é qualificar o sistema com a substituição de cerca de 10.400 pontos de luz para tecnologia LED, o que representará maior segurança aos moradores e redução dos gastos com o consumo de energia elétrica.

A assinatura do termo e da ordem de serviço aconteceu em evento no South Summit Brazil, em Porto Alegre. O banco será responsável pela coordenação da estruturação completa do projeto de concessão, o que contempla o diagnóstico da infraestrutura atual, modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como suporte no processo licitatório.

Conforme a prefeita, Carina Nath, a expectativa que todas essas etapas estejam concluídas no prazo de até um ano. "Queremos qualificar, ganhar em eficiência nos serviços que prestamos para a nossa comunidade", acentuou.

Caxias do Sul Para realizar a estruturação da PPP, o BRDE e a prefeitura terão o suporte nos estudos técnicos do Consórcio Pontos de Luz, que está realizando a modelagem da iluminação pública do município de Santa Maria, que é a primeira participação direta do banco em projetos de concessão. O mesmo consórcio já atuou na consultoria e modelagem da PPP da iluminação pública em Porto Alegre e em

"Somos parceiros das prefeituras não só no crédito, mas também na assistência na elaboração dos projetos", destacou Otomar Vivian, diretor de Planejamento do banco de fomento. Ele salienta que dos R$ 93,4 milhões em contratações com os municípios gaúchos no ano passado, R$ 48,2 milhões foram destinados a projetos de melhoria nos sistemas de iluminação públicas.