BNDES: Leilão de PPP para iluminação pública de Canoas será nesta terça-feira

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que o leilão do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a iluminação pública de Canoas, no Rio Grande do Sul, será realizado hoje, às 14h, na sede da B3, em São Paulo.

A concessão tem prazo de 24 anos, prevendo a modernização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública, com troca de luminárias por tecnologia LED.

"O objetivo do leilão é a seleção da proposta mais vantajosa, mediante critério de menor valor de contraprestação mensal máxima", informou o BNDES, em nota publicada ontem.

O projeto de concessão foi estruturado com apoio do BNDES em parceria com um consórcio de consultores Accenture e M&P Sociedade de Advogados.