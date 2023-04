Feira da Franquia em Porto Alegre terá opções de investimentos a partir de R$ 10 mil

Porto Alegre recebe no próximo mês mais uma edição da Feira da Franquia, de 5 a 7 de maio no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Entre as opções para quem deseja abrir o próprio negócio, haverá modelos de franquias com investimentos a partir de R$ 10 mil. A projeção dos organizadores do evento é repetir o sucesso do ano passado, quando em torno de 4 mil pessoas visitaram a feira e conheceram as oportunidades para empreender no setor.

Segundo o diretor-executivo da Feira da Franquia, Arvid Auras, em 2002 foram mais de 110 modelos de negócios disponíveis nos 44 estandes, com alguma marcas apresentando mais de uma opção de franquia. Neste ano, a feira já está com quase 95% dos espaços ocupados de empresas que querem expor sua marca. Além das conversas entre franqueado e franqueador, serão realizadas degustações dos produtos. Haverá também uma programação com quatro palestras diárias, oportunizando conhecimento e entendimento sobre o setor de franquias.

“É um mercado superseguro, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm tanto conhecimento. Na feira é possível tirar todas as dúvidas junto às franquias e fazer degustação, e assim não só conhecer através das informações como ter a sensação do que seria o próprio produto”, explica.

A feira traz franquias nacionais e regionais já consolidadas no mercado e ainda empresas mais jovens. Os empreendedores poderão conferir as oportunidades de negócio de empresas nacionais de vários segmentos, entre eles gastronomia, serviços, educação e energia. Spoletto, China in Box, Cacau Show, Chiquinho Sorvetes, Casa Bauducco e Constance são algumas das que estarão expondo na feira.

O Sebrae, parceiro do evento, levará as marcas gaúchas iniciantes no franchising. Já confirmaram presença nomes como 4beer, Remot, Vida Card, Espetiño, Okay Café, Chocolataria Gramado, Dental Arte, Carniceria Del Fuego, Quimea, Mais Natural e Club4Kids.

A Região Sul, junto com o Sudeste, é líder em microfranquias, com cada uma concentrando 40% dos maiores negócios nesse formato. No evento, haverá opções de negócios a partir de R$ 10 mil.

"O mercado do Sul do País é muito atrativo e nossa expectativa é de grande movimentação de investidores que buscam liberdade financeira, estreando no mundo dos negócios ou diversificando seu portfólio", projeta.

palestras e painéis. “Assim pode conhecer as oportunidades e conversar com calma, em mais de um dia”, afirma Auras. Até o final de abril, o valor do passaporte para os três dias da feira é R$ 45,00, e a partir de 1 de maio será R$ 50,00. O horário para visitação será das 14h até 20h. Mais informações no site Para ingressar na feira, é preciso comprar o passaporte, que dá direito a visitar o evento durante os três dias e assistir as. “Assim pode conhecer as oportunidades e conversar com calma, em mais de um dia”, afirma Auras. Até o final de abril, o valor do passaporte para os três dias da feira é R$ 45,00, e a partir de 1 de maio será R$ 50,00. O horário para visitação será das 14h até 20h. Mais informações no site www.feiradafranquia.com.br/presencial/porto-alegre



Programação de palestras:

"ESG para Franquias" - Palestrante: Mauricio Salkini - Multi franqueado, diretor de franchising do Clube Empreendedor Brasil (RJ) e especialista em ESG



"Empreender com franquias na periferia" - Palestrante: Daniel Felix - Empreendedor e CEO da rede carioca de franquias Outbêco



"Como franquear o seu negócio" - Palestrante: Arthur Burlamaque - Professor em pós graduação de gestão de negócios e CEO da consultoria Franchising Group





Painéis liderados pelo Sebrae RS:

- Como me tornei uma franqueadora

- Pitch franqueadoras Sebrae RS