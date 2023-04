Casa do Construtor quer expandir presença em cidades menores do RS

A Casa do Construtor, franquia de locação de equipamentos para a construção civil e produtos da linha "faça você mesmo", expande a marca pelo Brasil e exterior. A empresa é o maior grupo do segmento de atuação na América Latina. Com 30 anos a serem completados em maio, a rede, criada em São Paulo, já conta com mais de 560 unidades - quatro no Paraguai e uma no Uruguai. A ideia é chegar a mil lojas até 2025, e para isso o Rio Grande do Sul é um dos focos de atenção do grupo, que busca novos franqueados no Interior.

• LEIA TAMBÉM: Casa do Construtor avança rumo à Europa

No ano passado, as unidades da Casa do Construtor no Estado faturaram R$ 10 milhões, alta de 56% em relação a 2021. Seis lojas foram inauguradas nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Bento Gonçalves, Montenegro e Santo Ângelo, e a meta é abrir mais 10 em 2023, gerando um investimento de R$ 6 milhões.

Para apresentar os formatos disponíveis de negócios aos interessados, a Casa do Construtor participa, de 5 a 7 de maio, da Feira da Franquia em Porto Alegre , no Centro de Eventos do BarraShopping Sul. Além das operações tradicionais em cidades de grande e médio porte, o grupo busca empreendedores dispostos a converterem suas bandeiras ou, até mesmo, atuarem com o novo modelo de negócio destinado a cidades de até 20 mil habitantes.

O formato denominado de + Rental funciona na modalidade store in store, onde os proprietários de pequenos comércios do setor da construção civil localizados em cidades do interior se tornam franqueados da rede. Para essa modalidade, o investimento inicial é de R$ 325 mil.

Além disso, os visitantes da Feira poderão conhecer as condições e vantagens da conversão de bandeiras. Neste caso, o valor do investimento inicial é de R$ 100 mil. Já a abertura de uma unidade no formato tradicional parte de R$ 499 mil.

“Nossa intenção é aumentar a capilaridade da Casa do Construtor, levando a munícipios de menor porte as mesmas facilidades que oferecemos em nosso modelo convencional. A grande vantagem é que o empreendedor, que já tem sua loja ou depósito, pode oferecer uma solução completa aos clientes, já que quem compra cimento, areia e brita podem necessitar de uma betoneira, por exemplo”, explica o diretor de Expansão, Bruno Arena.

O diretor ressalta a importância que a economia compartilhada vem ganhando não apenas em cidades menores. “Neste cenário de alta taxas de juros, a Casa do Construtor entende que locar um equipamento é a melhor alternativa para poupar recursos em uma obra, independentemente da escala. Desta forma, ao acessar nossos serviços, construtoras, arquitetos e outros elos da cadeia deixam de imobilizar capital, podem utilizar equipamentos com manutenção constante e nas versões mais modernas. E disseminar isso é uma das missões que pretendemos cumprir na Feira da Franquia de Porto Alegre”, afirma.

No caso do Rio Grande do Sul, entre as praças prioritárias do modelo tradicional da franquia da Casa do Construtor estão Santa Maria, Rio Grande, Uruguaiana, Bagé, Santa Cruz do Sul e Alegrete. “Já conseguimos uma presença relevante na capital e em alguns polos regionais do Estado. Agora, vamos focar nossa expansão em cidades do interior, cujo potencial é muito grande, tanto associado ao mercado de construção civil local, como relativo a pequenas obras e reformas de pessoas físicas”, diz Arena.

O que a Casa do Construtor oferece

A Casa do Construtor atende tanto construtoras, engenheiros e arquitetos, como pessoas físicas para pequenos reparos, manutenção, limpeza pesada e outras atividades do tipo “faça você mesmo”.



São mais de 70 equipamentos para locação com opções para todas as fases da obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras, aparadores de grama, cortadores de galho e extratoras.

Neste ano, a rede retornou à 35ª posição do ranking das 50 Maiores Franquias do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).