Encontro de empresários é principal agenda no Cazaquistão

Ponto alto da agenda da missão de empresários gaúchos ao Cazaquistão 2ª Reunião do Comitê Empresarial Brasil-Cazaquistão vai conectar empresas brasileiras e do país da Ásia Central nesta quinta-feira, 13 de abril, em Astana. O encontro é realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a QazIndustry, equivalente à CNI no Cazaquistão, embora seja uma estrutura pública. Guilherme Kolling, de Astana (Cazaquistão)Ponto alto da agenda da, avai conectar empresas brasileiras e do país da Ásia Central nesta quinta-feira, 13 de abril, em Astana. O encontro é realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a QazIndustry, equivalente à CNI no Cazaquistão, embora seja uma estrutura pública.

O vice-presidente da CNI e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, que lidera a missão de empresários gaúchos ao Cazaquistão, vê o encontro como um marco para a realização de negócios entre os dois países.



A avaliação otimista foi manifestada nesta quarta-feira (12), em reunião com o ministro do Comércio e Integração do Cazaquistão, Kairat Torebayev. O titular da pasta equivalente ao ministério comandado por Geraldo Alckmin no Brasil afirmou que o Cazaquistão busca investimentos em infraestrutura, para modernizar instalações ainda do tempo da antiga União Soviética.

Também destacou abertura para parcerias entre empresas estrangeiras e players locais, a fim de acelerar investimentos, por exemplo, na extração de matéria-prima para fertilizantes – o país tem riqueza desses recursos em seu subsolo, mas ainda precisa desenvolver tecnologias para produzir em escala maior. Possíveis parcerias na área serão debatidas no evento desta quinta-feira. O ministro do Cazaquistão ainda citou a produção de cana de açúcar e seu uso industrial como outra possível parceria com o Brasil.



Por parte da delegação gaúcha, o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, Luciano D’Andrea, apresentou um panorama da indústria gaúcha e possibilidades de acordos em diversas áreas, como transporte, cutelaria, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos agrícolas. Foram citados ainda os setores do fumo e do calçado.