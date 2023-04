Com território do tamanho da Argentina, Cazaquistão tem 21 milhões de habitantes

Guilherme Kolling, de Astana (Cazaquistão)O Cazaquistão é uma das ex-repúblicas socialistas soviéticas. Conquistou sua independência em dezembro de 1991. Com extensão territorial de 2,7 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à Argentina, tem uma população de cerca de 21 milhões de habitantes. É o maior país do mundo sem costa oceânica. Faz fronteira com a Rússia, China, Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Conheça um pouco mais sobre o país da Ásia Central que está recebendo uma delegação de empresários do Rio Grande do Sul nesta semana.Alguns dados sobre o Cazaquistão: