Em parceria inédita, governo do RS será correalizador do Gramado Summit

Em mais uma ação, segundo o governo gaúcho, para consolidar o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação, foi firmada uma parceria inédita com um dos maiores eventos da área no Brasil: o Gramado Summit. O Estado investirá R$ 500 mil e terá um espaço de 100 metros quadrados, onde o público poderá conhecer e interagir com diferentes inciativas inovadoras do setor público do Estado. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) está à frente do trabalho, que também terá ações das secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), da Educação (Seduc) e do Turismo (Setur). “O Gramado Summit é extremamente relevante para o ecossistema de inovação gaúcho e coloca o nosso Estado em um cenário global de discussão sobre a temática. Esta parceria é mais um marco importante desta gestão e merece ser celebrada", afirma a titular da Sict, Simone Stülp.A secretária participará do painel "Experiências na Inovação – cases de sucesso no Estado e nas cidades", que acontecerá na próxima quarta-feira (12), às 14h. No mesmo dia, às 17h20min, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, apresentará as ações do governo gaúcho com foco nos serviços digitais prestados aos cidadãos, como o RS Digital e o Descomplica RS, que ajudam a fazer do Rio Grande do Sul o Estado mais digitalizado do País, com 94% dos serviços neste formato."O governo do Estado quer ser percebido como um agente aberto à colaboração da sociedade e dos ecossistemas de startups e do empreendedorismo, que resultem em serviços digitais mais ágeis, seguros e de qualidade para a população", destaca Danielle. Para o CEO do Gramado Summit, Marcus Rossi, a parceria representa um importante avanço para o evento. "Ter essa chancela do governo do Estado mostra o quão importante é o movimento que estamos fazendo, porque somos um evento que nasceu em Gramado e hoje está conquistando o mundo", frisa Rossi. Integração e interatividadeQuem passar pelo espaço do governo gaúcho se surpreenderá com uma série de atividades integradas entre Sict, Setur, Seduc e SPGG. Em uma estratégia para dar visibilidade e fomentar a rede, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia selecionou dez startups gaúchas para exporem suas ideias diferenciadas e novos negócios. O programa Inova RS, carro-chefe da secretaria, também estará representado, especialmente pelos atores do ecossistema de inovação da Serra.A região ainda será protagonista de uma das principais atividades da Setur. Usando um óculos 3D, que proporciona a experiência da realidade virtual aumentada, o visitante poderá viajar às cidades de Gramado, Flores da Cunha e Bento Gonçalves sem sair do espaço do governo do RS. Outra inciativa que promete muita interatividade é a cabine dos sonhos, promovida pela Seduc. Profissionais de diversas áreas gravarão mensagens de até cinco minutos contando suas origens, como chegaram aos postos que hoje ocupam, quais são seus sonhos e como foi o processo de aprendizagem em momentos de insucesso. Os vídeos serão disponibilizados em um ambiente virtual para acesso direto de estudantes e professores, assim como incluídos como parte do material pedagógico nas aulas de Projeto Vida, um componente curricular no qual estudantes planejam seu futuro pessoal, profissional e social. O público ainda terá acesso a um Data Wall que trará um dashboard, uma espécie de painel de controle, com diversos dados do governo do Estado, em uma ação coordenada pela SPGG, em parceria com a Procergs. O espaço do governo no Gramado Summit oportunizará troca de experiências e discussões de ações conjuntas das secretarias, sempre tendo como foco a inovação.