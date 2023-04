Gramado Summit acontece a partir do dia 12 de abril

A Gramado Summit inicia em uma semana. O evento está marcado para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de abril, e pretende reunir mais de 500 empresas na feira de negócios, mais de 350 palestrantes nos palcos de conteúdo e mais de 10 mil visitantes de 21 estados brasileiros.O evento será sediado no Centro de Feiras Serra Park. A estrutura do evento divide-se em uma feira de negócios e em diversas áreas de conteúdo, com programações simultâneas. Tradicionalmente, a feira reúne startups em estágio inicial e, ao mesmo tempo, marcas já consolidadas no mercado. Nas plenárias, são abordados temas ligados à tecnologia, inovação, comunicação, vendas, indústria, transformação digital, liderança, investimentos e cases de empreendedorismo. Ao todo, serão sete palcos de conteúdo, sendo eles: Quebrada, Saúde, Startups, Finanças, Marketing, Inovação para o Setor Público e o tradicional palco principal. Entre os palestrantes anunciados estão José Carlos Semenzato (Shark Tank Brasil), Washington Olivetto (W/Cast), Maju de Araújo (modelo internacional e primeira embaixadora com Síndrome de Down da L'Oréal Paris), Helena Bertho (head de Diversidade do Nubank), Monique Evelle (Inventivos), Pequena Lô (Influenciadora), Edu Lyra (Gerando Falcões), Carol Paiffer (Shark Tank Brasil), e Joel Jota (Treinador de alta performance). Todos os nomes podem ser conferidos aqui. Além das palestras e da feira de negócios, o evento realiza algumas competições de cunho tecnológico para os participantes e expositores, como a tradicional Batalha de Startups (que premia a melhor startup da feira com um investimento financeiro) e o Código Aberto (que busca a melhor solução tecnológica para a rede hoteleira Laghetto). Também participam do evento centenas de investidores. "A Gramado Summit se consolida cada vez mais como um evento nacional, tendo participantes de praticamente todos os estados brasileiros. Bateremos recordes de público, de expositores e, com certeza, faremos um grande evento em termos de networking e geração de negócios", comenta o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.