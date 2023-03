Inscrições para startups participarem da Gramado Summit com apoio do Sebrae terminam essa semana

Buscando gerar oportunidades para startups gaúchas, o SebraeX está realizando uma ação em parceria com a Gramado Summit: ao todo, 120 startups serão selecionadas para participar do evento, com subsídio do SebraeX, que custeará um terço do valor da exposição na feira de negócios. A Gramado Summit reúne anualmente, na Serra Gaúcha, milhares de interessados em discutir sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Um dos grandes focos do evento é sua feira de negócios, que reúne mais de 500 empresas expositoras. Além disso, a feira proporciona a conexão de startups em estágio inicial com todo o ecossistema de inovação nacional, gerando oportunidades de networking, contratações e investimentos. As startups interessadas em participar devem entrar em contato com a organização do evento, por meio do WhatsApp (54) 99653-5427. As inscrições ficam abertas até dia 31 de março ou até esgotar a quantidade disponível.