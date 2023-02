Empreendedorismo social terá destaque no Gramado Summit

A conferência de inovação Gramado Summit terá um novo palco em sua próxima edição, que ocorre de 12 a 14 de abril. Será uma plenária voltada para discutir sobre empreendedorismo social, com curadoria do Instituto Ascendendo Mentes. O Palco de Quebrada terá atrações do Brasil todo.

Um dos primeiros nomes confirmados para palestrar no Palco da Quebrada é Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões. Edu Lyra foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens que podem mudar o mundo, entrando assim para o time do Global Shapers. Escreveu o livro "Jovens Falcões" e contribuiu no roteiro do filme "Na Quebrada".

Além de Edu Lyra, o Palco da Quebrada trará outros cases de empreendedorismo social, a fim de apresentar exemplos que podem inovar e transformar a realidade. Outros nomes já confirmados são Edson Leite (Gastronomia Periférica), Alex Vilela (Empreendedor Periférico), Carlos Jorge (Mundaú Mundo Negócios Sociais), Amanda Oliveira (Instituto Valquírias World), Katrine Scompatrin (naPorta), Carlos Jorge (Instituto Mandaver) e Nycollas Liberato (Students For Liberty Brasil).

O CEO do evento, Marcus Rossi, conta que a criação do Palco da Quebrada vai ao encontro com o principal propósito da Gramado Summit. "Acreditamos que a favela é um epicentro de grandes ideias, que podem mudar a realidade não só das periferias, mas do mundo inteiro. Nosso objetivo enquanto evento de inovação é contar essas histórias e incentivar que novas iniciativas saiam do papel", afirma.

O Instituto Ascendendo Mentes, curador do palco, tem como missão ascender talentos de jovens da quebrada por meio do afeto, da educação emocional e profissional, em sinergia com o mercado, para empreenderem uma vida plena e sustentável. Atua desde 2020 com crianças e adolescentes do Morro da Polícia, comunidade localizada em Porto Alegre, oferecendo atividades diversas de socialização e profissionalização.