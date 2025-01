Museu Antropológico do RS inaugura mostra no Espaço Força e Luz

O Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Mars), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresenta a exposição Antropologia Visual Ocupa Mars. A mostra está hospedada na Galeria Arquipélago do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223), e reúne 17 trabalhos realizados por 27 artistas. Sob forma de etnografias visuais e audiovisuais, fotografias, desenhos, colagens e ensaios, as obras apresentam recortes de vivências sociais e culturais contemporâneas caracterizadas pela diversidade. A visitação é de segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 11h às 18h, sempre com entrada franca, até o dia 15 de fevereiro. “O edital teve como objetivo aproximar o público e dar visibilidade à tradição de pesquisa, interpretação e produção no campo da antropologia visual e da imagem. A partir desses estudos, a nossa diversidade cultural se manifesta em narrativas e propostas estéticas bastante originais”, ressalta Sylvia Bojunga, diretora do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul. Ela explica que a exposição estava, em maio de 2024, em processo de montagem no Memorial do Rio Grande do Sul, onde está localizada a sede do Mars. A enchente, contudo, fez com que a mostra fosse adiada e transferida para o Força e Luz, enquanto o prédio do Memorial passa por reformas.