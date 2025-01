​Vinicius Cantuária e Dadi Carvalho trazem banda de peso para shows no Espaço 373

Nomes fundamentais da música brasileira, os multi-instrumentistas Vinicius Cantuária e Dadi Carvalho estarão juntos no palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), sexta-feira e sábado (17 e 18 de janeiro), às 21h, com muitos causos musicais, hits e um repertório com canções autorais e de ícones como Jorge Ben Jor, Rita Lee, Marcos Valle e Gilberto Gil. Para marcar a passagem na Capital gaúcha, eles convidam o baixista italiano Paolo Andriolo e Jesse Harris, cantor e grande compositor americano mundialmente reconhecido pelo sucesso Don’t know why, na voz de Norah Jones e vencedor do Grammy em 2003. Ingressos, de R$ 21,00 a R$ 80,00, no site do Porto Verão Alegre.Falar de Vinicius Cantuária e Dadi Carvalho é falar dos últimos 50 anos da música brasileira. O primeiro integrou os grupos O Terço e A Outra Banda da Terra, que acompanhou Caetano Veloso, e escreveu sucessos como Lua e Estrela, Só você e Cheio de Amor, eternizados por ele, Caetano Veloso, Fábio Jr., antes de se estabelecer no circuito de jazz nova-iorquino. Integrante d’A Cor do Som, Dadi já fez parte das bandas Novos Baianos, Barão Vermelho, Tribalistas e de Rita Lee, toca com artistas como Marisa Monte e Jorge Ben Jor e foi homenageado por Caetano com a célebre música O Leãozinho.