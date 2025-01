Neil Young recusa Festival de Glastonbury por causa de 'controle da BBC'

Neil Young se recusou a tocar no Festival de Glastonbury deste ano, alegando "controle corporativo" da emissora BBC, parceira do evento que acontece em junho na Inglaterra.

"O Chrome Hearts [seu grupo de apoio] e eu estávamos ansiosos para tocar no Glastonbury, um dos meus festivais ao ar livre favoritos de todos os tempos. Disseram-nos que a BBC agora era parceira e queria que fizéssemos muitas coisas de uma forma que não nos interessava", escreveu o músico de 79 anos em uma publicação no seu site.



"Parece que o Glastonbury agora está sob controle corporativo e não é mais como eu me lembrava. Obrigado por vir nos ver da última vez! Não tocaremos em Glastonbury nesta turnê porque é um desestímulo corporativo, não mais o que costumava ser. Espero vê-los em um dos outros locais da turnê", complementou o astro de hits como Heart of Gold.



A BBC é a parceira oficial de transmissão desde 1997 e expandiu seu escopo nos anos seguintes.



Young tocou no Glastonbury uma vez, em 2009.