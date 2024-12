Ói Nóiz Aqui Traveiz relembra sua trajetória em episódio da nova temporada do Camarim em Cena, na Itaú Cultural Play

Nesta sexta-feira (20), estreia a terceira temporada da série Camarim em Cena na Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro. O programa, que reúne entrevistas com personalidades do teatro, da dança, do circo e da música, num diálogo aberto sobre suas trajetórias profissionais e seus processos criativos, reúne na nova temporada cinco episódios dedicados a companhias teatrais com longas trajetórias e vindas de diferentes regiões do Brasil.O quinto episódio viaja até Porto Alegre para adentrar o universo da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. Vinda de um teatro com forte viés político e crítico, a trupe compartilha sua pesquisa e produção, desde a concepção dos figurinos até os desafios da encenação na rua. Os episódios também trazem o mineiro Grupo Galpão, o Lume Teatro, de Campinas, e os paulistanos Pombas Urbanas, criado na periferia da capital paulista, e o Grupo Clariô de Teatro, de Taboão da Serra.O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.