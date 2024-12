Orquestra Theatro São Pedro apresenta concerto gratuito nesta quinta na Praça Multipalco

A Orquestra Theatro São Pedro realiza uma apresentação nesta quinta-feira (19), às 20h, na Praça Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n), com regência e direção artística do maestro Evandro Matté. O concerto a céu aberto contará com participação da soprano Ludmilla Bauerfeldt, detentora de diversos prêmios nacionais e internacionais de canto, além de um coro formado por diversas vozes, que será posicionado nas janelas laterais do prédio centenário do Theatro São Pedro, que estarão todas iluminadas. A entrada é gratuita, e o teatro recomenda que o público leve cadeiras de lona ou banquinhos para se acomodar durante o concerto. Em caso de chuva, a apresentação será mantida no mesmo dia e horário, mas acontecerá dentro do Theatro São Pedro. Mais informações no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br.A noite especial, que marca o encerramento das programações da Fundação Theatro São Pedro e do Multipalco Eva Sopher neste ano, contará com obras destacadas do repertório da música de concerto, árias de óperas, além de canções natalinas. A primeira parte do programa terá como destaque peças de Villa-Lobos, como as Bachianas Brasileiras e a Melodia Sentimental, além da Sinfonia n.º 1, de Mendelssohn, e a Sonata para Cordas, de Carlos Gomes. Depois, serão apresentados trechos famosos de La Traviata, de Verdi, e Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, além de duas marcantes composições de Puccini: Mio Babbino Caro, da ópera Gianni Schicchi, e Quando me'n vo, famosa valsa da personagem Musetta, de La Bohème. A terceira e última parte do programa será dedicada ao repertório natalino, com a interpretação de Ave Maria, Gloria, Noite Feliz e Adeste Fidelis Rock.Em 2025, a Orquestra Theatro São Pedro completará 40 anos. Para comemorar o aniversário, o conjunto prevê uma programação especial, que resgatará sua trajetória e memória, além de programas diversificados, que trazem aproximações entre a música de concerto e o universo pop.