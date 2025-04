Andrés Calamaro promove noite de rock argentino em Porto Alegre

Um dos cantores mais prestigiados do rock argentino, Andrés Calamaro, retorna ao Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta quarta-feira (16). O artista, que já levou sua turnê para a Europa e outros lugares da América Latina, finalmente vai trazer seu show Agenda 1999 Tour para a capital gaúcha, em um espetáculo que pretende fazer jus aos sucessos e às múltiplas fases da sua trajetória. Os ingressos custam entre R$ 150,00 e R$ 30,00 na plataforma Sympla.Entre todos os seus trabalhos, deve ser oferecido um destaque maior ao álbum Honestidad Brutal, de 1999, que completa 25 anos de seu lançamento. Do disco de 1999, Flaca, Alta Suciedad e Estadio Azteca são alguns dos sucessos que se fazem presentes dentro do repertório.Na apresentação, o cantor estará acompanhado pela banda formada pelos guitarristas Julian Kanevsky e Brian Figueroa, o baixista Mariano Dominguez, o tecladista German Wiedemer e o baterista Andrés Litwin.