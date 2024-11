Diogo Nogueira traz seu samba ao Araújo Vianna neste final de semana

Diogo Nogueira vai retornar ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), no sábado (30), às 21h, com um novo show. A apresentação, que promove o recente Sagrado e celebra os 15 anos de carreira do cantor, reunirá hits do tamanho de Alma Boemia, Pé na Areia, Clareou e Sou Eu, além de músicas dos seus primeiros discos, como Fé em Deus e Lua de um Poeta. Da sua obra atual, À Moda Antiga e Herança Nacional já têm os seus videoclipes rodando no Youtube. Ingressos, a partir de R$ 100,00, no Sympla. Com o intuito de aproximar o público da diversidade dos estilos e das sonoridades brasileiras, Diogo ainda vai interpretar outros sucessos da música popular nacional ao longo da noite, indo de João Nogueira a Chico Buarque, passando ainda por Tim Maia, Zeca Pagodinho e Gilberto Gil. Uma homenagem a Arlindo Cruz também fará parte do espetáculo.