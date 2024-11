Cia Del Puerto apresenta o espetáculo 'Vivir' no Teatro do Sesc, dentro do 31º Porto Alegre em Cena

A Companhia de Flamenco Del Puerto apresenta o espetáculo Vivir na programação do 31º Porto Alegre em Cena, como parte de suas comemorações em torno de 25 anos de atividades. A sessões acontecem às 19h desta quinta (28) e de sexta-feira (29), no Teatro do Sesc (av. Alberto Bins, 665). Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 50,00 e estão à venda através do site do Sesc RS.



Fundado em 1999 por Andrea del Puerto (falecida em 2007), em 2024 o coletivo segue seu rumo numa campanha contínua de atividades ininterruptas em cultura, com espetáculos que celebram a vida, as conexão humanas e a arte.

Nesse sentido, a proposta cênica de Vivir apresenta o flamenco não somente como dança e música – com banda flamenca ao vivo (formada por Giovani Capeletti, Juliana Kersting, Uyara Camargo e Rafael Melo), performance das solistas (Daniele Zill, Juliana Prestes e Graziela Silveira) e do corpo de baile – mas também como uma "forma de se expressar e se relacionar" com o mundo e com as pessoas.