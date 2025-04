Noite do Tango do Pobre Juan tem apresentação ao vivo de piano e bandoneón

O restaurante Pobre Juan, localizado no BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300) deve apresentar, nesta sexta-feira (4), mais uma edição do evento Noite do Tango. O ritmo latino será interpretado por bailarinos da Companhia de Dança Cléber Borges, escola artística existente há 20 anos em Porto Alegre. Os passos serão acompanhados pelos músicos Roberto Pinheiro, no piano, e Carlittos Magallanes, no bandoneón.O evento acontecerá durante o jantar, a partir das 19h30min. Quanto às atrações gastronômicas, será oferecida uma série especial de cortes de carne argentinos, somados a uma seleção de vinhos elaborada para harmonizar com os pratos. Para realizar reservas, é possível entrar em contato através dos números 51 3500-2525 e 51 98453-8908, ou pelo e-mail [email protected]