Espetáculo ‘Batidas do coração’ tem única sessão na Sala Álvaro Moreyra nesta quinta-feira (28)

Apresentação musical do grupo de percussão Feminino e o Tambor em parceria com o coletivo Tambores do Oriente, o espetáculo Batidas do coração terá única sessão às 20h desta quinta-feira (28), na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (av. Érico Veríssimo, 307). Sob a orientação musical do compositor Candido de Castro e orientação cênica da atriz e diretora Deborah Finocchiaro, o show une a magia dos tambores frame drum e daf com dança e poesia. Os ingressos custam R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira), e estão à venda pela plataforma Sympla.

As músicas que serão apresentadas no repertório são todas de autoria de Castro, a exemplo de Viagem, Oração, Cavalaria, Trilha e Tambori mundi. No palco, as percussionistas Andréa Cocolichio, Adriana Dias da Costa, Camila Machado da Silva, Carla Rosanna Borges, Cida Greco, Clarice Azevedo Machado, Clarissa Oliveira, Corali Cornutti, Elenice Zaltron, Giovana Fabrício, Lorena Caleffi, Meret Mahfuz, Odila Zanella, Patricia Delacroix Santos e Simone Vasconcellos ainda irão performar corporalmente, conduzidas pela dançarina Daisy Reis, que integra um dos coletivos também como instrumentista. A poesia é da compositora, cantora e poetisa Necka Ayala.

Outros instrumentos de percussão, como derbakes – típíco da música árabe - e de sopro, como o didgeridoo – dos aborígenes australianos – serão usados na apresentação, reportando o público, através de suas sonoridades, a ambientes ancestrais e ligados à natureza. Além das percussionistas, o show ainda irá contar com a participação especial dos musicistas Erick Nos (dulcimer) e Daniela Garcia (flauta e trompete).