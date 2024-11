Krisiun volta à terra natal e leva a potência do death metal ao Opinião

A banda gaúcha Krisiun levou o death metal feito no sul do Brasil para além das fronteiras. E, agora, retorna aos pagos de origem para comprovar porque é uma das bandas mais cultuadas no cenário da música extrema mundial. O trio formado pelos irmãos Alex Camargo (baixo e voz), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne (bateria) faz show em Porto Alegre dia 22 de novembro, sexta-feira, no Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 18h30min. O grupo trabalha na divulgação do álbum "Mortem Solis" (2022), mas com repertório que perpassa a carreira iniciada em 1990. A abertura fica a cargo do conjunto Pentagram Chile e da banda porto-alegrense Neptunn. A banda principal sobe ao palco às 21h30min.O evento estava previsto para ocorrer em maio, mas precisou ser adiado em razão da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, gerando inúmeros transtornos na capital gaúcha. Ingressos (entre R$ 90,00 e R$ 180,00) seguem à venda no Sympla.