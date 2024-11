Grezz terá festa para público mais velho no sábado

A festa Gudinaite chega à sua 8ª edição em Porto Alegre no sábado (9), no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). Criada por Patrícia Parenza e Diego de Godoy, a proposta é oferecer um espaço para o público 50+ que procura um ambiente confortável para dançar, com horário antecipado. O evento começa às 18h, com a pista funcionando entre 19h e meia-noite. Os ingressos variam de R$80,00 a R$140,00 e estão disponíveis no Sympla.A trilha sonora inclui disco music dos anos 70 e hits dos anos 80, com dançarinos guiando o público na pista. A noite também conta com uma performance de dublagem de Abigail Foster e, no encerramento, músicas lentas para relembrar as reuniões dançantes. Na estreia em abril, a Gudinaite esgotou seus ingressos em 30 horas. A segunda festa lotou o Teatro do Bourbon Country e, neste mês, além de Porto Alegre, o evento acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro.