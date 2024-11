ARSIS – Orquestra de Flautas Transversais da UFRGS se apresenta na Concertos Capitólio

No sábado (9), às 11h, acontece a oitava apresentação da série Concertos Capitólio da temporada 2024, com o grupo ARSIS, a orquestra de Flautas Transversais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O grupo é formado por 11 flautistas, que são profissionais egressos da UFRGS ou estudantes de graduação, pós-graduação e extensão do Departamento de Música da UFRGS. A orquestra atua sob a coordenação de Leonardo Winter, que também é flautista, além de professor do Departamento de Música e do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS. A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). A curadoria do projeto é da Casa da Música POA.



No concerto serão apresentadas obras originais e arranjos de compositores como Edvard Grieg (1843-1907), Jean Sibelius (1865-1957), Antonio Carlos Jobim (1927-1994), Vinicius de Moraes (1913-1980), Hermeto Pascoal (1936-), entre outros. O concerto terá a participação de Antônio Olivé (percussão), Dudu Sperb (voz) e John Wesley da Silva Centeno (contrabaixo). A abertura do espetáculo será feita pelo jovem pianista Ricardo Chacon Molina, aluno da AACAMUS (Associação Amigos Casa da Música).