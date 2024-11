Tributo ao Rei do Pop - Especial 15 Anos sem Michael Jackson chega à Capital neste domingo

Frequentemente citado como um dos melhores imitadores de Michael Jackson no mundo, Rodrigo Teaser retorna a Porto Alegre com o seu Tributo ao Rei do Pop. O artista voltará ao Auditório Araújo Vianna neste domingo (10), com uma turnê especial, que homenageia o legado deixado pelo cantor norte-americano e que relembra os 15 anos da sua morte. O show inicia às 20h e ainda há ingressos no Sympla, a partir de R$120,00. Com cenários e figurinos idênticos àqueles utilizados pelo Rei do Pop, Teaser também é dono de um espetáculo adorado pelo público brasileiro desde a sua estreia, realizada em junho de 2013. O show, que reúne sucessos como Beat It, Smooth Criminal, Thriller, Wanna Be Startin' Somethin e Billie Jean, já rodou todo o país e teve diversas datas no exterior. A edição especial do Tributo ao Rei do Pop, com quase duas horas de duração, vai passar a limpo boa parte da carreira de Michael, em meio a diversas surpresas. A direção de coreografia é assinada pelo norte-americano LaVelle Smith Jr., vencedor de um troféu Grammy e bailarino de Michael Jackson por 28 anos.Fã de Michael Jackson desde a infância, Rodrigo Teaser começou a imitar o ídolo aos nove anos, nos programas infantis de Angélica, Raul Gil, Sílvio Santos e Mara Maravilha. Ele cresceu assistindo a performances do Rei do Pop na televisão e se aperfeiçoando como dançarino, até que se tornar um dos mais respeitados profissionais do ramo. Teaser é dono de uma das maiores coleções de produtos alusivos a Michael Jackson no mundo e já realizou turnês por todo o Brasil. Em 2003, Teaser foi escolhido pela gravadora Sony Music para representar a América Latina no show 30th Years of Magic, realizado no lendário Madison Square Garden, em Nova York. O evento homenageou o Rei do Pop e contou com a presença do próprio Michael Jackson na plateia. Ele participou do Rock in Rio 2017, sendo até hoje o único artista cover a se apresentar no festival, e ainda teve um show transmitido pelo canal Multishow, no ano seguinte, e fez a sua primeira turnê pela Europa em 2019, acompanhado por Jennifer Batten – icônica guitarrista que tocou com Michael durante toda a sua carreira.