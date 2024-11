Premiado espetáculo de dança urbana ganha nova montagem na Casa de Cultura Mario Quintana

Neste sábado (2), o Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736) será palco de um novo momento para a dança urbana de Porto Alegre. Com um elenco totalmente independente, formado pelos B-Boyz Daniel Cavalheiro, T2, Deaf, B-Boy Julinho RC e B-Boy César RC, agora com a B-girl Naju, TRIVIAL - Um espetáculo de Bboys chega com uma proposta construída na base da cultura hip hop, mais conhecida como breaking. A apresentação, que ocorre às 20h, integra a programação do 18º Festival Palco Giratório de Porto Alegre. Os ingressos estão à venda no site do SESC RS a partir de R$20,00.Naju, 28 anos, integra o movimento breaking desde 2012. Além de promover oficinas periódicas para mulheres, atualmente atua como educadora na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Já participou de eventos pelo Brasil e América do Sul, conquistando vitórias em várias batalhas. Em 2023, chegou ao top 16 das B-girls na Red Bull BC One Cypher, em São Paulo.