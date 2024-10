Ecarta Musical apresenta Tambores do Mundo

Para apresentar a diversidade e a originalidade da música percussiva tocada no Rio Grande do Sul, Fabiano Derbak (derbaque), Fernando Sessé (pandeiro moderno), Cândido de Castro e Daisy Reis (percussão e dança persa), Carine Brazil (surdo) e Pingo Borel (tambores afro-gaúchos), apresentam o show Tambores do Mundo no Ecarta Musical (av. João Pessoa, 943) deste sábado (26), 18h, com entrada franca. A festa também terá transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube da Fundação Ecarta. A apresentação traz um diálogo entre tambores das diversas culturas onde cada músico apresenta a singularidade rítmica dos seus instrumentos para viajar pelo tempo e diferentes continentes. Juntos, trazem alguns dos seus tambores como derbake, hangdrum, daf, frame drum, pandeiro, sopapo, surdo e handpan. Uma imersão sonora nos ritmos orientais, ocidentais e afro-gaúchos através do som de diferentes tambores encerrando o 2º Festival de Percussão Ecarta Musical. A última oficina do Festival será também neste sábado, 10h, com Pingo Borel trazendo as sonoridades do maçambique e batuque. O maçambique é uma manifestação negra do litoral gaúcho dos devotos de Nossa Senhora do Rosário. O batuque integra a cultura afro-religiosa do Rio Grande do Sul com os toques e nações locais com raízes nas religiões dos povos da Guiné, Benim e Nigéria. O batuque influenciou a identidade gaúcha, com referências africanas nas palavras, comidas, danças, música e espiritualidade.