Cantora Nalanda faz show no Moinhos Shopping na quarta-feira

Na próxima quarta-feira (23), às 19h, o Moinhos Shopping (rua Olavo Barreto Viana, 36) irá receber o show da cantora Nalanda, que já teve músicas nas trilhas sonoras de cinco novelas da Rede Globo. A programação faz parte do Música na Praça, projeto que leva apresentações musicais aos clientes na praça de alimentação do empreendimento e valoriza a cena artística local. A apresentação é aberta ao público e tem cerca de duas horas de duração. Os clientes podem acompanhar a programação do projeto Música na Praça pelo site e pelas redes sociais do Moinhos Shopping. Com influências do pop e MPB, Nalanda possui quase 30 anos de carreira. Em 2002 a cantora ganhou projeção nacional ao participar do programa Fama, da Rede Globo, ficando em segundo lugar. Posteriormente, emplacou 5 músicas em novelas da mesma emissora. Sua trajetória também conta com 3 peças de teatro musicais e participações em festivais nacionais, como o Planeta Atlântida, e internacionais, onde já teve a oportunidade de cantar ao lado de Phil Collins e Lionel Ritchie. A cantora nasceu na Bahia mas atualmente reside no Rio Grande do Sul, onde se apresenta em eventos sociais e corporativos. Em 2023, Nalanda realizou mais de 200 shows no estado.