Ney Fialkow e Nayane Nogueira dividem recital no projeto Solo Piano

Neste mês de outubro, o projeto Solo Piano recebe dois convidados: Ney Fialkow e Nayane Nogueira. Eles dividem o programa do recital na próxima segunda-feira (21), às 12h30min, no Espaço Figueira do Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca.Doutora em Práticas Interpretativas pelo Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da UFRGS, Nayane Nogueira atua como pianista, camerista e professora. Ney Fialkow é professor titular do Departamento de Música do Instituto de Artes, e já realizou diversos concertos no Brasil e no exterior. Em 2021, foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de música clássica. Na primeira parte do programa, Nayane interpreta obras de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Johannes Brahms (1833-1897) e Marlos Nobre (1939). Na segunda parte, Ney executa a Sonata para piano nº 1, de Francisco Mignone (1897-1986).