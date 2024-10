Rap in Cena e Tropa do Bruxo se unem em manifesto para os jovens das quebradas

Não desacredita, não: o Rap in Cena Music orgulhosamente anuncia mais um single com feat nacional! Terror de Invejoso é a nova parceria do selo com a Tropa do Bruxo, que reúne Boladin 211, LC Advanced, MC Kadu, MC Cebezinho, LC Advanced e conta com produção de Charlin do Trap. O clipe foi lançado na última segunda-feira (14), com direção de Jope Ferreira.



Terror de Invejoso traz uma mensagem inspiradora, incentivando os jovens a transformarem adversidades em conquistas. A música narra a história de um menino de periferia que busca viver de seu sonho, seja como jogador de futebol ou artista. E, assim, se afastar de todo o mal que há nas quebradas.



Exemplos não faltam entre os envolvidos: o bruxo supremo, Ronaldinho Gaúcho, é cria da Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. Da mesma quebrada vem Boladin. Também de Porto Alegre, LC Advanced tem origem na Vila Guaranha. Já MC Cebezinho é fruto da Vila Yolanda, de Tiradentes (SP), enquanto MC Kadu representa Jardim Romano, Zona Leste de São Paulo.



Entre rimas e desabafos, Terror de Invejoso é um manifesto para os jovens das quebradas nunca desistirem de seus sonhos e se manterem persistentes, para que todo mal seja expurgado em forma de gols, hits, projetos sociais, entre infinitas possibilidades.



A música é a segunda parceria entre o RIC Music e a Tropa do Bruxo — a primeira resultou no hit Vida de Bruxo. O selo do RIC Music iniciou as atividades este ano, visando fortalecer a cena gaúcha, mas construindo pontes com o país inteiro. Por sua vez, a Tropa do Bruxo é uma plataforma de Ronaldinho e Wusta Studio, lançada em 2020.