Rap in Cena anuncia line-up da edição deste ano em Porto Alegre

Com mais de 100 atrações musicais, o Rap in Cena anunciou nesta segunda-feira (7) o line-up completo de sua edição de 10 anos. Desta vez, o festival trará duas atrações internacionais inéditas, artistas de peso do rap nacional e uma valorização da cena local. O RiC será realizado nos dias 16 e 17 de novembro (sábado e domingo), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia - Av. Loureiro da Silva, 255). Além da música, o festival também contará com a Vila Olímpica, que vai promover batalhas de rimas, breaking, basquete, jiu-jitsu, skate, slam, boxe, kickboxing e muay thai. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$219,00 + taxas.

Entre as atrações internacionais estão Ja Rule e Rich the Kid. O primeiro ficou conhecido nos anos 2000 por hits como Mesmerize, Always On Time e Wonderful. O rapper nova-iorquino traz ao RIC sua turnê que celebra 25 anos de carreira. Já Rich the Kid, também da Costa Leste, nasceu em Nova York e cresceu em Atlanta. Transitando do trap melódico ao drill, ele se notabilizou nos últimos anos com singles como New Freezer, Plug Walk, Splashin e Carnival.



Novamente, o palco recebe os principais nomes da cena do país, reafirmando-se como o maior festival de hip-hop do Brasil. Mano Brown subirá ao palco e terá Rincon Sapiência como convidado. Um dos nomes mais bombados da nova cena do rap nacional, Filipe Ret confirma sua presença. Outro nome gigante da cena é Djonga.



Do skate para o rap, o carioca L7nnon é outro nome que volta ao festival. Representando o Nordeste e a produtora 30PraUm, haverá os shows de Wiu e Teto. Já Veigh mostrará porque é um fenômeno do trap nacional dos últimos anos. Funk e trap se fundem nas aspirações de Kayblack, outra grande atração do RIC. Já Major RD contará com o drill e grime de Leall como convidado. Por sua vez, Ryu, The Runner vai mostrar porque é uma das maiores sensações do trap brasileiro. A presença feminina também será forte no RIC deste ano: o festival trará ao palco nomes representativos da cena como MC Luanna, Duquesa, Lourena, Triz e Cynthia Luz.



Mais do que nunca, o RIC volta a apoiar a cena gaúcha, especialmente após a enchente de maio e seus impactos no setor cultural do estado. O festival vai promover o melhor do rap e do funk produzido no RS, o que inclui nomes como LC Advanced, artista em ascensão, Boladin 211, Saulit (que contará com convidados como Pelé MilFlows e Pedro Qualy, entre outros), Negra Jaque, MC WG com MC HV e MC Leo como convidados. A lista completa você encontra no Instagram @rapincenafestival.