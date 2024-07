'Rap in cena' abre a venda de ingressos nesta segunda-feira (8)

Nesta segunda-feira (8), abrem as vendas gerais para o Rap in cena 2024, festival gaúcho que acontece nos dias 16 e 17 de novembro (sábado e domingo), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque da Harmonia). Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. A pré-venda de ingressos para quem havia se cadastrado no site oficial do evento já foi aberta nesta sexta-feira (5).

Este ano, o evento, considerado o maior da cultura hip hop do Brasil, se expandirá. Se em 2023, o Festival recebeu 50 mil pessoas em dois dias, a expectativa é que o público cresça ainda mais, chegando à marca de 60 mil presentes, e consolidando esta como a maior edição dos dez anos de história do Rap in cena. Nela, já estão confirmados nomes como Ja Rule, Rich The Kid, Djonga, L7 e Veigh para o line-up.