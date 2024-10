Inicia montagem da Feira do Livro de Porto Alegre na Praça da Alfândega

Com a abertura prevista para o dia 1° de novembro, a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre já começa a ganhar forma na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. As estruturas estão sendo montadas desde a última quinta-feira (10), ao longo da rua 7 de Setembro, onde se concentra o maior número de tendas.



A edição deste ano conta com, aproximadamente, 5.400 m² de lonas para receber cerca de 72 expositores, de acordo com a expectativa da Câmara Rio-Grandense do Livro.

LEIA TAMBÉM: Dia das Crianças terá show gratuito voltado para pequenos de casas lares