Dia das Crianças terá show gratuito voltado para pequenos de casas lares

O Projeto Sereno Canto realizará um show gratuito neste sábado (12) às 19h, no Centro de Educação Profissional São João Calábria (Estrada Aracaju, 650). Sereno Canto no Calábria - O espetáculo tem participações de Thiago Ramil, Clarissa Ferreira, Pedro Bertoldi e Raul Jung. Além de aberto ao público, a apresentação será voltada para crianças que residem temporariamente nas casas lares da rede conveniada entre o Calábria e Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre. Os ingressos podem ser retirados através do Sympla.O show integra o Projeto Sereno Canto, que desenvolve atividades relacionadas à prática do acalanto - ato de acalantar, de embalar, de cantar baixinho - e suas contribuições para o sono. A técnica do acalanto e o projeto foram idealizados pelos músicos e psicólogos Thiago Ramil e Raul Jung em 2012, com atividades em casas de acolhimento, a fim de contribuir com o sono de crianças atendidas nestes locais. Recentemente, ganhou uma nova ramificação, a partir do lançamento nas plataformas de streaming de episódios de podcast, contação de histórias, canções de ninar e a participação de convidados. Mais informações no site www.serenocanto.com.br.