Péricles apresenta o show Calendário em Porto Alegre

O cantor Péricles retorna a Porto Alegre nesta sexta-feira (4) para apresentar seu novo show Calendário, no palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Pericão, como é carinhosamente chamado pelos fãs, promete uma noite inesquecível com muita emoção e música de qualidade a partir das 21h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$110,00.



Calendário é o nome do recém-lançado projeto audiovisual do cantor, já disponível em todas as plataformas de música. A nova turnê é uma adaptação do show gravado em janeiro, que contou com uma atmosfera intimista e um público formado apenas por fãs pré-selecionados, resultando em um projeto único e especial.



No repertório, Péricles apresentará canções do novo trabalho, como Ainda Me Iludo, Daquele Jeitão e Calendário. Além disso, o público poderá desfrutar de músicas de destaque da sua carreira solo, como Tô Achando Que é Amor, Linguagem dos Olhos e Cuidado Cupido, além de grandes hits de seus mais de 30 anos de estrada. O show conta com direção executiva e artística de Lidiane Faria, direção musical de Izaias Marcelo, cenografia de Zé Carratú e projeto de iluminação de Arthur Farinon.