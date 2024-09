Baixista gaúcho radicado em NY faz show em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (27), o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe o baixista e compositor gaúcho Gili Lopes, radicado em Nova York, com o show Jazz Meeting às 21h. Acompanhado de Paulinho Fagundes (violão) e Lucas Fê (baterista), ele apresenta um repertório onde mescla sons folclóricos e populares do Brasil à sua passagem como estudante pela Guildhall School of Music and Drama de Londres e pela Universidade de Belas Artes de Berlim, criando seu próprio vocabulário jazzístico. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de R$30,00 a R$90,00.Em 2023, Gili lançou nas plataformas digitais o álbum Algures, com seis músicas autorais e duas regravações. Para este trabalho, o artista reuniu grandes instrumentistas, brasileiros e americanos, com conexões que vão além da música, como os americanos John Ellis (saxofone) e Ari Hoenig (bateria) e os brasileiros Vinícius Gomes (guitarra), Hélio Alves (piano) e Rogério Boccato (percussão).