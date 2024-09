As várias faces e fases de Marcelo Hübner em exposição na Galeria Bublitz

A inspiração de um artista pode surgir de diferentes fontes, desde os elementos da natureza até as criações humanas mais modernas e tecnológicas. Mas uma coisa é certa: o artista pinta o que vive dentro de si. Marcelo Hübner, artista plástico porto-alegrense que vive há cerca de 25 anos de arte, reuniu todas suas facetas em uma só exposição. Com 7 diferentes temas, Multiplicidade está em cartaz na Galeria Bublitz (av. Neusa Goulart Brizola, 143) para visita gratuita até o dia 11 de outubro, sexta-feira. O artista reuniu na exposição praticamente todo o seu trabalho produzido até o momento. Ao todo, 30 obras estão expostas na Galeria, evidenciando a diversidade criativa de uma mesma mente.

Marcelo conta que a escolha de reunir seu trabalho em uma mostra é para mostrar as múltiplas faces e fases de seu trabalho, demonstrando que “durante a vida do artista a gente vai percorrendo diversos caminhos, estudando e pesquisando sobre tudo. Por isso a Multiplicidade, ela mostra toda a diversidade do meu trabalho”.

As séries em exposição remetem às paixões que marcaram a trajetória de Marcelo. Floristas, com pinturas vibrantes e primaveris, foi a coleção que, segundo o artista, impulsionou sua entrada no mundo das artes. Já em Banhistas, ele explora a nostalgia do verão, enquanto Urbanos retrata paisagens cotidianas da cidade, muitas vezes vistas mas pouco notadas. Em Jornais Florais, a fusão das cores acinzentadas das folhas de jornal com o colorido das pétalas revela seu jogo de contrastes.

Resgatando memórias afetivas, Hübner também apresenta a série Paisagens Gaúchas, que exalta a imponência dos campos e pampas do Rio Grande do Sul, locais em que ele viajou e estudou cada horizonte. As obras capturam a tranquilidade e a grandiosidade dessas paisagens, traduzindo em cores e formas a sensação de liberdade e contemplação que só as vistas dos pampas e das serras podem proporcionar. Ele conta que ”é o estado que eu nasci, é o estado que eu amo, e com a pandemia acabei viajando bastante pelo interior e me apaixonei por tudo”.

Além disso, o porto-alegrense também traz dois conjuntos de pinturas inéditas: a série Jardins Tropicais, com suas folhas, exuberância e diversos tons de verde, que o faz pensar em seu amor pelo paisagismo; e a série Vívidas, com figuras femininas, intensas e ardentes, que trazem um resgate às memórias de infância, onde o mesmo aprendia sobre o desenho de figuras humanas rabiscando em seus cadernos de aula. Ele expressa que “a minha vida está ali, o que eu estou pintando e mostrando é a minha visão do mundo, é algo que me agrada, me sensibiliza”.

Além da exposição na Galeria Bublitz, o artista tem percorrido o estado apresentando suas criações e, em várias ocasiões, realizando até pinturas ao vivo. Suas obras já conquistaram o interior e o litoral gaúcho, integrando exposições em espaços culturais de cidades como Alegrete, Bagé, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Novo Hamburgo, Atlântida e Capão da Canoa.

Artista figurativo, Marcelo trabalha com tinta acrílica em suas pinturas, marcadas por “pinceladas fortes, gestuais e rápidas, com intensidade e muita tinta”, um estilo que imprime ainda mais unidade à sua obra. Ele revela que "a melhor fase de um artista é sempre a atual, quando se carrega mais bagagem e vivências para transformar em arte". Talvez por isso aprecie tanto os convites para pintar ao vivo, acreditando que a presença do público traz uma energia mágica, afastando a solidão que por vezes aparece entre as quatro paredes do ateliê. “Eu estou aberto ao mundo, por mais íntima que a arte possa parecer”.

Ao falar sobre suas futuras obras e exposições, o artista explica que seu trabalho está sempre em evolução e que buscar novos temas faz parte de sua essência criativa. A procura por inspirações é constante em seu processo criativo e nunca para de movimentar sua imaginação. A pluralidade faz parte do ser humano, e manter a chama da Multiplicidade viva é o que há de mais importante.