Exposição 'Afluentes' do Núcleo de Arte Impressa da UFRGS estreia nesta quinta-feira (10)

Para celebrar seu aniversário de dez anos de história, o Núcleo de Arte Impressa da UFRGS organizou a mostra Afluentes / NAI 10ª edição V.T. 2025, que ficará em cartaz a partir desta quinta-feira (10). A exposição, que encerrará seu período de visitação no dia 8 de maio, carrega a proposta de refletir sobre o meio ambiente e a arte no pós-gravura. O Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), local que sedia o trabalho, fica aberto das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, com entrada gratuita.A professora do Departamento de Artes Visuais da UFRGS Helena Kanaan, curadora da mostra, explica que a ideia do projeto Afluentes foi realizar uma tentativa de expor as problemáticas ambientais enfrentadas no mundo atual. "As imagens aludem a ações humanas que desde sempre têm provocado alterações em ecossistemas, desencadeando um cenário de extrema preocupação para o amanhã", comenta. A curadora também foi responsável por fundar o Núcleo de Arte Impressa da universidade, que completa uma década de atividades em 2025. O programa, que reúne tanto graduandos quanto pós-graduandos, funciona como um grupo de pesquisa e extensão, que pretende investigar questões e práticas vinculadas à arte impressa.