Orquestra Lux Sonora apresenta Concerto Barroco Alemão neste domingo

A Orquestra Lux Sonora sobe ao palco do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) neste domingo (22), às 18h, para interpretar obras do período Barroco alemão. A apresentação, com direção artística de Rafael Marques, inclui peças de importantes compositores de origem germânica que marcaram a história, como Bach, Telemann, Händel e Stölzel. O espetáculo faz parte do ciclo Concertos do Bicentenário, em homenagem aos 200 anos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com preços a partir de R$20,00. No dia do evento, as entradas também poderão ser adquiridas na recepção do centro cultural.Formado por Bruno Santos (flauta doce), Leticia Piasentín (flauta doce), Elizander Dutra (fagote), Priscila de Souza (viola), Luis Guerin (violino), Cuca Medina (canto), Raquel Flores (canto) e Jean Lopes (violão), além do próprio Rafael Marques (flauta transversal), o grupo levou todos os prêmios Açorianos para a música erudita em 2023: de melhor intérprete, melhor álbum, melhor compositor, melhor produtor e melhor instrumentista. Neste espetáculo, a orquestra evidencia a influência do estilo Barroco na música, trazendo contrastes de sentimentos e estéticas presentes no período com profundidade e retórica sem iguais. Tendo início no século XVI e se estendendo até o século XVIII, o Barroco foi caracterizado pela crise dos valores renascentistas, resultando em uma nova visão de mundo marcada por conflitos religiosos e dualismos entre o espírito e a razão.