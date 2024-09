Artista paraense cria obra ao vivo em parede do Instituto Ling

Éder Oliveira, artista paraense que investiga a relação entre retrato e identidade, tendo como foco o homem amazônico, estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) na próxima semana. Entre segunda (9) e sexta (13) ele fará uma intervenção artística inédita na parede de entrada do centro cultural. Quem passar pelo local durante a semana poderá acompanhar gratuitamente a criação da nova obra, das 10h30min às 20h, acompanhando ao vivo as escolhas, técnicas e movimentos do pintor, que fará um mural de grandes dimensões, ocupando um espaço com 6m de largura e quase 3m de altura. A curadoria é de Vânia Leal Machado.Após a finalização da obra, Éder se reunirá com o público no sábado (14), às 11h, para comentar a experiência em um bate-papo. Para participar da conversa, basta fazer a inscrição sem custo no site www.institutoling.org.br. O mural ficará exposto para visitação até o dia 14 de novembro, com entrada franca. Depois, será apagado para dar espaço a outros trabalhos de artistas que colocam, em suas criações, a Amazônia como um dos centro de preocupação da humanidade.Éder Oliveira nasceu em Timboteua, Pará, em 1983 e atualmente vive e trabalha em Belém. Licenciado em Educação Artística pela UFPA, é pintor por ofício e propõe reflexões sobre imagem, violência em suas mais diversas formas e a construção histórico-social coletiva. Realizou exposições no Brasil e no exterior.