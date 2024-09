Ernesto Fagundes e Orquestra da Ulbra homenageiam a música rio-grandense

No próximo Domingo Clássico (1), a Orquestra de Câmara da Ulbra recebe Ernesto Fagundes para uma homenagem à música rio-grandense. O concerto será às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca - com distribuição de senhas no local, por ordem de chegada, a partir das 18h. Em parceria com o Projeto Juvenil Solidário sugere-se a doação de alimentos não-perecíveis ou de roupas em bom estado. A regência é de Tiago Flores. Serão apresentadas oito canções marcantes da cultura do estado, com arranjos criados especialmente para este concerto. São elas: Amargo, de Lupicínio Rodrigues; Tropeiro Velho, Teixeirinha; Última Lembrança, de Luiz Menezes; Céu , Sol, Sul, de J. Moreci Teixeira; Origens, de Antônio A. Fagundes e E. Fagundes Filho; Guri, de João B. Machado e J. Machado S. Netto; Veterano, de Antonio A. Ferreira e Ewerton Ferreira; e Canto Alegretense, de Antonio e Bagre Fagundes. O programa ainda terá outras duas obras: Suite for strings, do compositor, maestro, editor, arranjador e produtor de discos inglês John Rutter, e Cinco Danças Gregas, mundialmente famosas, do compositor modernista grego Nikos Skalkottas.