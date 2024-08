Gravura Galeria de Arte apresenta exposição dupla no final do mês de agosto

A Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) promoverá a vernissage de duas novas exposições nesta quinta-feira (29), das 18h30min às 20h30min. Porto Alegre Minha Cidade Joia será apresentada na Sala Negra pela fotógrafa Liane Neves e pela arquiteta Gladys Neves, que criaram a exposição unindo seus talentos e tendo a cidade de Porto Alegre como tema. Na Sala Branca, a artista plástica Alessandra Pauletti irá expor pinturas e desenhos em Labirintos do Pensamento. As exposições poderão ser conferidas até o dia 28 de setembro, de segundas a sextas-feiras, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min. A entrada é franca.



As irmãs Gladys e Liane, pela primeira vez, mostrarão suas artes entrelaçadas. Porto Alegre Minha Cidade Joia conta com 21 quadros emoldurados, sem vidro e em tamanhos diferentes, onze fotografias coloridas e dez colagens, oito analógicas e duas digitais. Assim como a colagem, as artistas propõem um reerguer de pedaços e fragmentos para transfigurar o Porto mais Alegre, especialmente após o momento difícil que a cidade passou. Parte das vendas de suas obras será doada para a entidade KsaRosa: Centro Cultural dos Catadores de Porto Alegre, que tem como foco a redução de danos do ser humano e meio ambiente, com uma cultura voltada para a solidariedade e com atenção especial às pessoas com vulnerabilidade socioeconômica.



Já Alessandra Pauletti aborda metáforas de uma jornada de autodescoberta em Labirintos do Pensamento, por meio de seu trabalho realizado com tinta acrílica sobre tela de algodão e aplicação de folhas douradas. As alegorias não são apenas figuras, segundo a artista, mas também um convite para acreditar nas próprias capacidades. A proposta das obras é explorar os labirintos do pensamento, antes ocultos, agora materializados em formas e cores.