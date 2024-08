Pop eletrônico autoral de Viridiana movimenta o CHC Santa Casa

O CHC Santa Casa receberá, na quinta-feira (22) às 20h, o show Transfusão da produtora musical, compositora e performer Viridiana. Por meio do pop dançante e pulsante, a artista gaúcha de 26 anos cantará sua vivência como travesti no Brasil de hoje. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, e custam a partir de R$ 20,00 (meia-entrada para idosos, estudantes, artistas, PCD, professores, doadores de sangue regulares, funcionários da Santa Casa) e R$ 30,00 mediante doação de alimentos ou roupas para a instituição Igualdade RS. Pessoas trans têm acesso gratuito ao evento, enviando e-mail para [email protected] será o último show da artista com o repertório das canções de seu primeiro disco, Transfusão, que foi selecionado no Edital de Ocupação para Espetáculos de Música CHC 2024. Ao setlist, juntam-se canções inéditas que estarão presentes no próximo trabalho da artista.