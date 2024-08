Nei Van Soria sobe ao palco o Teatro de Câmara Túlio Piva neste sábado

Nei Van Soria, um dos artistas mais aclamados do rock gaúcho de todos os tempos, vai comemorar os seus 40 anos de carreira em uma turnê celebrativa. O músico, cuja trajetória contabiliza 12 álbuns e inúmeros sucessos gravados com o TNT e com Os Cascavelletes, subirá ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 564), neste sábado (17), às 21h. Os ingressos, vendidos agora apenas para a plateia em pé, custam R$100,00 e estão disponíveis no Sympla.

Com um repertório que mistura todas as fases do seu legado artístico, Nei vai iniciar a turnê em Porto Alegre antes de levá-la ao restante do Brasil. Além de executar canções como Jéssica Rose, Morte por Tesão, Sob um Céu de Blues, Jardim Inglês e Velho Amigo, o vocalista e guitarrista também aproveitará a oportunidade para registar o show, material que mais tarde será transformado em um documentário com a participação dos fãs.



Fundador de duas bandas seminais do rock gaúcho nos anos 80, o TNT e Os Cascavelletes, Nei iniciou carreira solo na década seguinte, de forma bastante consistente. O seu primeiro disco individual, intitulado Avalon, saiu em 1995 e teve o videoclipe da música Tempestade indicado ao VMB da MTV.



O seu segundo álbum, Jardim Inglês (1998), foi mixado nos Estados Unidos e distribuído pela gravadora Paradoxx Music, uma das mais importantes do mercado fonográfico brasileiro naquela época. Depois do duplo e elogiado Mundo Perfeito (2007), Nei decidiu comemorar as suas quatro décadas de vida gravando o DVD Nei Van Soria – 40 Anos: Ao vivo no Ocidente, em 2009. O registro, indicado ao Prêmio Açorianos de Música, foi seguido por outros discos, como Um Cara Comum (2012) e RockLUV (2015). Com o projeto Duetos (2018), o vocalista e guitarrista voltou ao estúdio ao lado de diversos nomes conhecidos da música gaúcha, como Hermes Aquino, Bebeto Alves, Armandinho, Papas da Língua, Nenhum de Nós e Rosa Tattooada.