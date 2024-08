Delphus Galeria comemora 50 anos com exposição da colagista Márcia Baroni

Neste mês de agosto a Delphus Galeria e Molduras (av. Cristóvão Colombo, 1501) completa 50 anos de existência e inaugura, na terça-feira (13), uma exposição que leva os espectadores a viajar por lugares icônicos de diferentes países. Trata-se de Mundo Afora, da artista visual Márcia Baroni, que se dedica à colagem, técnica praticada por mestres como Pablo Picasso e Georges Braque, fundadores do cubismo. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h45 e sábado, das 9h às 13h até o dia 12 de setembro.A mostra conta com 23 quadros, a maioria de 0,80 x 0,80 cm, e uma instalação que reproduz a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, a partir do conceito de sustentabilidade, utilizando caixas de remédios, fósforos e de perfumes. A cidade também aparece nas representações de seu bairro mais tradicional e famoso, Copacabana, com sua praia, e de Santa Tereza, representado por seu tradicional bonde.A viagem conduzida pela reconhecida técnica de Márcia transporta o visitante a Ushuaia e Cerro Castor, na vizinha Argentina, a Trastevere, em Roma, a Bruges, na Bélgica, e à Times Square, em Nova York. O ponto de partida do trabalho de Márcia é o seu desenho. A partir dele, a artista usa fragmentos de revistas descartadas como elementos pictóricos, e os pedacinhos recortados vão preenchendo a imagem e dando cor aos espaços retratados. Comandada por Salete Salvador, a Delphus Galeria e Molduras possui um acervo de obras de mais de 300 artistas de diversos lugares do Brasil, nos estilos clássico, moderno e contemporâneo. A galeria, inaugurada em 1974 em Porto Alegre, trabalha com acervo de obras originais superior a 2 mil itens, entre pinturas, esculturas, fotografias e gravuras seriadas. O serviço de moldura para quadros da galeria também é referência na Capital, aliando assessoria especializada na escolha da melhor montagem à mão de obra qualificada.