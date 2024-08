Nova edição do Cinepsiquiatria terá filme de Martin Scorsese

Os cinéfilos de plantão têm um encontro marcado para este sábado (10) no Shopping Praia de Belas (av. Praia de Belas, 1181). O empreendimento realizará às 10h30 a nova edição do Cinepsiquiatria, iniciativa que desde 2017 busca unir cinema e reflexões sobre saúde mental. O filme escolhido desta vez é o drama indicado ao Oscar e eleito um dos favoritos do 2023 de Martin Scorsese, Dias Perfeitos. Os ingressos já estão disponíveis, com 50% de desconto, nas bilheterias do GNC Cinemas ou no site www.gnccinemas.com.br.A obra, dirigida por Wim Wenders e que tem em seu elenco nomes como Reina Ueda, Koji Yakusho e Tokio Emoto, foi indicada para o Oscar 2024 na categoria Melhor Filme Internacional. O filme narra a vida de Hirayama (Koji Yakusho), um zelador introspectivo de meia-idade que leva uma vida simples limpando banheiros em Tóquio. Encontros inesperados começam a surgir, revelando um passado obscuro e complexo do zelador, que contrasta com sua aparente vida metódica. Temas como solidão, escapismo e a busca por significado na vida moderna são explorados. Iniciado em 2017, o Cinepsiquiatria visa trazer debates para desmistificar o tratamento psiquiátrico ao público em geral, abordando aspectos psicológicos dos filmes escolhidos e a relação com o dia a dia das pessoas.