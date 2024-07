Gravura Galeria de Arte apresenta exposição 'Estado da água, estado da alma'

Na próxima terça-feira (30) às 18h30min, a Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) promoverá a abertura da nova exposição da galeria. Estado da água, estado da alma é da artista Mary Marodin, sob curadoria de Ana Zavadil. A exposição estará disponível para visitação até o dia 26 de agosto, de segundas a sextas-feiras, das 9h30 às 18h30, e sábados, das 9h30 às 13h30, e as obras poderão ser adquiridas no local. A entrada é gratuita.Os trabalhos de Mary Marodin permeiam diferentes linguagens, como pintura, desenho, arte têxtil, fotografia e instalação. Essa variedade possibilita que o processo indique o caminhar entre uma e outra linguagem à procura de uma sequência de trabalhos originados a partir de procedimentos singulares. O estado da água passa a ser representado por linhas, manchas, colagens, costuras, cores e por diversos suportes, como tela, tecido, papel; já a alma se refere ao estado de espírito da artista que está em momento de transformação, trazendo a ideia de que a água purifica a alma. De acordo com Ana Zavadil, essa proposta vai ao encontro do pensamento de Rosalind Krauss, pois ela defende a ideia do deslocamento de uma visão purista para um olhar que incorpora a hibridação, a contaminação e a relação entre linguagens.